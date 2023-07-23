СКА подписал новый контракт с нападающим Святославом Гребенщиковым

Хоккейный клуб СКА подписал новый двусторонний контракт с нападающим Святославом Гребенщиковым. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, соглашение с форвардом рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.
Гребенщиков является воспитанником хоккейной школы СКА. В составе «СКА-1946» весной 2015 года дошёл до финала Кубка Харламова. Выступал за «СКА-Карелию» и «СКА-Неву» в ВХЛ. Помимо СКА, в КХЛ выступал за «Витязь», «Амур» и «Адмирал». В сезоне-2021/2022 провёл 12 матчей и набрал 3 (1+2) очка за шведский «Вестерос».
Прошлый сезон Гребенщиков начал в составе «Адмирала», но в конце декабря 2022 года вернулся в СКА, где стал обладателем Кубка Континента и бронзовым призёром чемпионата России в составе армейцев.
В ноябре 2019 года провёл три матча за олимпийскую сборную России на Кубке Германии, в которых отдал две результативные передачи.
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