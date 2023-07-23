Дрозг рассказал, как в Федерации хоккея Словении относятся к его выступлению в КХЛ

Словенский нападающий хабаровского «Амура» Ян Дрозг заявил, что Федерация хоккея Словении рада тому, что её спортсмены выступают в КХЛ, и не препятствует этому. Словенец представлял свою сборную на прошедшем чемпионате мира.

«В Словении стараются не политизировать спортивные вопросы, федерация допускает всех игроков до участия в составе сборной на чемпионате мира. Если я хочу играть в КХЛ или, например, в Канаде, то проблем с этим не возникает. Выбирая хоккеистов для сборной, у нас не обращают внимания, играю ли я в России или где-то ещё. Если я хочу играть на чемпионате мира, я буду стараться играть за свою сборную.

После продления контракта с «Амуром» поводов общаться со своей федерацией у меня не было. Словенская федерация приветствует, чтобы хоккеисты выступали в России, так как тут хорошая игровая практика для хоккеистов сборной», — цитирует Дрозга ТАСС.

Федерации хоккея Финляндии, Швеции, Чехии, Словакии ранее сообщили, что в сборные их стран не будут вызываться игроки, выступающие в КХЛ. 24-летний нападающий в прошлом сезоне КХЛ провёл за «Амур» 40 матчей, в которых набрал 21 (8+13) очко.