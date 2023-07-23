«Россия многих иностранцев привлекает». Каменский — о смене гражданства легионерами

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал желание Брендана Лайпсика получить российское гражданство.
«Можно только приветствовать таких хоккеистов, как Лайпсик. Думаю, тут дело даже не в хоккее, а в стране. Россия многих иностранцев привлекает, чтобы работать и жить с комфортом. А для нашего хоккея и КХЛ это только плюс! Мы только рады приветствовать канадцев, американцев и европейцев, которые хотят получить российское гражданство.
Связано ли такое желание иностранцев получить российский паспорт с новым лимитом на легионеров? Слишком сложная процедура, чтобы обходить лимит. Думаю, дело в уровне жизни в России. Многим иностранцам тут нравится, поэтому они выбирают своё будущее в России», — приводи слова Каменского Sport24.
Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.
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