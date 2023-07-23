Рыков — о невыходе «Трактора» в плей-офф: очнулись в середине регулярки, но было поздно

Нападающий системы «Трактора» Александр Рыков назвал причины того, что челябинский клуб не попал в плей-офф в прошлом сезоне.

«Почему «Трактору» не удалось выйти в плей-офф в сезоне-2022/2023? Плохо начали сезон, было много поражений. Очнулись в середине регулярки, начали набирать очки, но было уже поздно.

Какие цели на сезон-2023/2024? Закрепиться в «Тракторе», чтобы получать полноценную игровую практику. Для этого нужно много работать, тогда всё придет. Нужно всё развивать: физику, технику рук, катание», – цитирует Рыкова сайт МХЛ.

Часть прошлого сезона Рыков пропустил из-за травмы. Нападающий успел провести 20 игр за «Челмет» из ВХЛ, в которых набрал 11 (4+7) очков, четыре игры за «Белых Медведей», одна из которых была в плей-офф, а также шесть матчей за «Трактор».

Челябинский клуб в прошлом сезоне занял девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 72 очка в 68 встречах.