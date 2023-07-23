Контракт с Самсоновым может помешать «Торонто» подписать Карлссона — Toronto Sun

Североамериканский журналист Лэнс Хорнби в статье на сайте Toronto Sun рассказал, как новый контракт российского голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова повлияет на возможное подписание защитника «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона.

«Необходимость платить Самсонову более чем в два раза больше прошлогодней зарплаты в размере $ 1,8 млн помешает «Лифс» подписать Карлссона, если только они в конечном итоге не решат, что вингер Вильям Нюландер не отступит от заявленного запроса в $ 10 млн и не сделают его частью сделки», — написал Хорнби.

Напомним, накануне стало известно, что арбитражные слушания по делу российского голкипера Ильи Самсонова перенесены на 23 июля. Журналист Эллиотт Фридман сообщал, что команда предлагает $ 2,4 млн, а Самсонов запрашивает $ 4,9 млн.