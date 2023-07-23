Римашевский — о «Динамо»: раньше чистил лёд, а сейчас с игроками на одной лавке, кайф

Нападающий системы московского «Динамо» Егор Римашевский рассказал о предсезонных сборах команды.
«В лагере развития хорошо познакомился с Даниилом Пыленковым и Антоном Малышевым, они помогают освоиться. Сейчас все с нами хорошо общаются, к любому можно подойти и спросить о чём-то. Все отзывчивые и все помогут. Андрей Миронов и Илья Каблуков ввели в курс дела, рассказали, что здесь и как. В целом, никого не хочется выделять, все молодцы.
Какие эмоции испытал, когда оказался рядом с состоявшимися хоккеистами? Только в середине тренировки понял, что играю в звене с Никитой Гусевым, Джорданом Уилом, Андреем Мироновым и Игорем Ожигановым. Безумно кайфанул от этого. С остальными получил такие эмоции ещё в прошлом году, когда нас взяли на двусторонку. Я оказался во всей это варке с тренерами и подсказками, получил большой спектр положительных эмоций.
Полтора года назад чистил лёд на матчах и когда слышал краем уха возле борта, как игроки разговаривают, был счастлив. А сейчас я с ними на одной лавке и в одной раздевалке сижу. Это кайф!», — приводит слова Римашевского сайт «Динамо».
Римашевский в прошлом плей-офф играл за МХК «Динамо» семь матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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