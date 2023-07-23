Покотило: хотим, чтобы не «Амур» уговаривал игроков, а мы сами выбирали, кого пригласить

Генменеджер «Амура» Вадим Покотило рассказал о концепции развития клуба для создания положительного имиджа.

«У нас есть дорожная карта по планомерному достижению этой цели, и мы выделили определенные этапы, которые должны преодолеть в процессе этого движения. Речь идёт не только о результатах, но и о всей инфраструктуре клуба, включая количество и качество персонала, различные пункты. У нас всё это контролируется, мы планомерно к этому идём, отчитываемся за эту работу.

Мы знаем, что игроков тяжело приглашать на Дальний Восток, это показало и нынешнее межсезонье — многие отказывались к нам ехать, хотя мы предлагали значительно более выгодные финансовые условия, чем другие клубы. Поэтому для нас первоочередное — это создание имиджа клуба, чтобы мы не уговаривали хоккеистов, а играть в «Амуре» было почётно. И когда мы достигнем этого всего, в том числе и того, чтобы игроки думали только о хоккее и им и их семьям было комфортно, это должно дать плоды, чтобы не мы уговаривали игроков, а сами выбирали, кого пригласить», — цитирует Покотило ТАСС.

Ранее Покотило заявил, что стабильное финансирование должно помочь хабаровскому клубу уже сейчас навязать борьбу ведущим клубам КХЛ.