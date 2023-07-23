Экс-игрок СКА: если сам Ротенберг не захочет, он не уйдёт из армейского клуба

Бывший защитник СКА Максим Кузнецов оценил новый пятилетний контракт СКА с главным тренером Романом Ротенбергом.

«Такое доверие к Ротенбергу не удивило. Вероятность отставки стала меньше с таким длительным контрактом? Мне кажется, если сам Ротенберг не захочет, он не уйдёт. Как его уволят? Надо провалиться совсем. С таким составом надо выигрывать Кубок Гагарина. Не в следующем году, так через год-два должны выиграть. Новая арена — сам бог велел.

СКА предоставил Ротенбергу определённый карт-бланш таким контрактом. У них есть определённое стратегическое направление развития. Чтобы не форсировать, спокойно работать. Когда человек с контрактом, он спокоен за будущее, работает планомерно. Понятно, что не без ошибок, но всё исправляемо», — цитирует Кузнецова «Спорт День за Днём».

Ротенберг был назначен главным тренером СКА 4 января 2022 года. Под руководством специалиста петербургский клуб дважды доходил до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступал ЦСКА.