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Бучельников: Капризов — русский «монстр», самый быстро прогрессирующий хоккеист страны

Бучельников: Капризов — русский «монстр», самый быстро прогрессирующий хоккеист страны
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Нападающий СКА Дмитрий Бучельников высоко оценил игру форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Любимый футболист Эрлинг Холанд? Да, он просто «монстр»!

Кто такой же «монстр» в хоккее прямо сейчас? Русский «монстр» на данный момент — это Кирилл Капризов. Считаю его самым быстро прогрессирующим хоккеистом нашей страны. Не могу также не выделить Макдэвида. У него есть все качества, присущие великолепному хоккеисту: скорость, катание, бросок, светлая голова. Он просто летает на льду и делает немыслимые вещи. Мне было бы очень интересно сыграть вместе с ними. Думаю, Макдэвид бы сделал всё, чтобы я комфортно себя чувствовал во время игры. (улыбается)

Также очень рад, что в НХЛ заиграл Андрей Кузьменко из СКА. Он провёл в «Ванкувере» отличный сезон, было приятно наблюдать, как хоккеист из КХЛ показывает высочайший уровень игры за океаном», — приводит слова Бучельникова Охтинский пресс-центр.

Капризов в Кубке Стэнли — 2023 вместе с «Миннесотой» уступил в первом раунде «Даллас Старз» (2-4). В шести матчах серии с «Далласом» Кирилл забросил лишь одну шайбу в самой первой встрече, завершив противостояние с показателем полезности «-3». За всю серию россиянин нанёс 17 бросков в створ.

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