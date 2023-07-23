Бучельников: Капризов — русский «монстр», самый быстро прогрессирующий хоккеист страны

Нападающий СКА Дмитрий Бучельников высоко оценил игру форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Любимый футболист Эрлинг Холанд? Да, он просто «монстр»!

Кто такой же «монстр» в хоккее прямо сейчас? Русский «монстр» на данный момент — это Кирилл Капризов. Считаю его самым быстро прогрессирующим хоккеистом нашей страны. Не могу также не выделить Макдэвида. У него есть все качества, присущие великолепному хоккеисту: скорость, катание, бросок, светлая голова. Он просто летает на льду и делает немыслимые вещи. Мне было бы очень интересно сыграть вместе с ними. Думаю, Макдэвид бы сделал всё, чтобы я комфортно себя чувствовал во время игры. (улыбается)

Также очень рад, что в НХЛ заиграл Андрей Кузьменко из СКА. Он провёл в «Ванкувере» отличный сезон, было приятно наблюдать, как хоккеист из КХЛ показывает высочайший уровень игры за океаном», — приводит слова Бучельникова Охтинский пресс-центр.

Капризов в Кубке Стэнли — 2023 вместе с «Миннесотой» уступил в первом раунде «Даллас Старз» (2-4). В шести матчах серии с «Далласом» Кирилл забросил лишь одну шайбу в самой первой встрече, завершив противостояние с показателем полезности «-3». За всю серию россиянин нанёс 17 бросков в створ.