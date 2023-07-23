К. Двуреченский: Скудра – фанатик хоккея, он объясняет мельчайшие детали игры

Форвард системы ХК «Лада» Константин Двуреченский рассказал о работе с главным тренером Петерисом Скудрой в казахстанской «Сарыарке».
«В 2021 году я перешёл в систему «Сарыарки», куда так же входили «Темиртау» и молодежная команда «Кыран». Я начал сезон в «Темиртау» и до нового года играл там, а во второй половине сезона меня забрали в «Сарыарку». Примерно в это же время в клуб пришёл Петерис Скудра. Тогда же у нас собрался сильный коллектив, почти все ребята сейчас играют в КХЛ и ВХЛ. Много работали, играли и побеждали – так и стали чемпионами. Я рад, что смог попасть в такую команду и завоевать титул.
Как работалось с Петерисом Скудрой? Это фанатик хоккея. Мне ещё не доводилось работать с тренером такого уровня, у него огромный опыт работы в КХЛ. Это настоящий профессионал, который от игроков требует такого же отношения – ты должен быть собран, к каждой тренировке быть готовым на все сто. Он объясняет даже мельчайшие детали игры и мне, как молодому игроку, получить такой полезный опыт было бесценно», — цитирует Двуреченского сайт «Лады».
В КХЛ Скудра работал с «Торпедо», «Трактором», и «Динамо» Рига.
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