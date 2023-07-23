Florida Hockey Now: Тарасенко может рискнуть и подписать контракт на $ 4 млн с «Флоридой»

Журналист Джордж Ричардс в статье на портале Florida Hockey Now оценил возможность российского нападающего Владимира Тарасенко подписать контракт с «Флоридой Пантерз».
«По словам Ларри Брукса из New York Post, Тарасенко уже отклонил предложения о контракте на сумму $ 6 млн, что, означает выбывание «Флориды» из борьбы за игрока. Но, если Владимир пересмотрит цену и немного рискнёт, согласившись на $ 4 млн, учитывая, что после сезона он увеличит свою зарплату, «пантеры» могут заполучить его.
Конечно, это долгий путь, но Тарасенко может добиться успеха с «Флоридой» и превратить всё в крупную сделку либо сейчас, либо в 2024 году», — сказано в статье.
Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
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