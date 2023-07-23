«Бостон» официально расторг контракт с игроком, который в 14 лет издевался над инвалидом

«Бостон Брюинз» и Митчелл Миллер официально расторгли контракт, сообщает Daily Faceoff.

Напомним, «мишки» объявляли о расторжении контракта с хоккеистом ещё в ноябре 2022 года, однако официально он не был расторгнут до субботы, 22 июля 2023 года и всё ещё значился в списках контрактов «Брюинз». Сообщается, что ассоциация игроков НХЛ (НХЛПА) подала жалобу на расторжение контракта. В итоге, вместо слушания стороны пришли к соглашению, согласно которому «Бостон» был освобождён от своих обязательств по исполнению контракта, а Миллер получил неизвестную сумму.

В 2020 году «Аризона» отказалась от Миллера из-за того, что хоккеиста уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом. Митчелл ещё в 2016 году в 14-летнем возрасте признал в суде, что запугивал одноклассника-инвалида. Пострадавший утверждал, что Миллер неоднократно бил его. В итоге 20-летнего хоккеиста приговорили к 25 часам общественных работ.