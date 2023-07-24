Мартемьянов — о тяжёлой предсезонной подготовке: Сибирь и Дальний Восток — это особая зона

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о предсезонной подготовке в командах Сибири и Дальнего Востока.

«Я вернулся в старый клуб с новыми игроками. Сейчас у нас в составе четыре-пять приглашённых хоккеистов. Задача поставлена, чтобы хоккеисты быстрее стали Командой. Это было обозначено ещё на первом собрании. Речь идёт не только о взаимопонимании на льду. Естественно, нужно и общение, чтобы команда становилась единым кулаком.

В прошлом сезоне «Сибирь» хорошо выглядела в плане физического состояния. Поэтому, посовещавшись со своими коллегами, мы приняли решение – практически ничего не менять в своей подготовке. Сибирь и Дальний Восток – это вообще особая зона, где нужна дополнительная физическая нагрузка на сборах, чтобы ещё и воспитывать характер, потому что присутствует смена часовых поясов. Семь часов разницы с московским регионом, пять – с уральским, три-четыре – с другими. Это надо понимать. И это надо понимать команде с первых дней подготовки. Мы настраиваем ребят, что легко не будет. Будет тяжело. Будет сложно. Команда должна быть внутренне к этому готова.

Опытные ребята это всё прекрасно понимают. Естественно, что тем, кто уже играл на Дальнем Востоке, будет полегче. В остальном и мы поможем, и между собой они будут общаться. Нужно понимать свой организм, своё тело и чувствовать, в каком оно состоянии», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате» сегодня, 24 июля.