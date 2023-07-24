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Главный тренер «Амура» — о четырёх иностранцах: лично для меня это небольшая проблема

Главный тренер «Амура» — о четырёх иностранцах: лично для меня это небольшая проблема
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил то, что в команде четыре легионера, среди которых американец Алекс Бродхёрст, латвиец Янис Калниньш, канадец Кэмерон Ли и словенец Ян Дрозг.

«В команде четыре иностранных игрока? Лично для меня это небольшая проблема. Естественно, нам приходится думать, кого и как заменить. Мы поговорим об этом с парнями, чтобы они понимали ситуацию. Насколько у меня имеется информация, все парни абсолютно адекватные. Все они командные игроки. Поэтому не думаю, что это перерастёт в большую проблему.

Придётся наигрывать резервные сочетания? Собственно, чем мы сейчас и занимаемся. Алекс приедет, и мы будем наигрывать различные сочетания. Естественно, мы планируем, что он будет играть и в большинстве. И надо будет иметь дублёра на случай его отсутствия. Мы готовимся.

Да, есть проблемки, но с нашим тренерским штабом мы уже привыкли к трудностям. Спокойно и ровно воспринимаем все нюансы и стараемся их быстро решить, не нервничая при их возникновении», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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