Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Мартемьянов ответил тем, кто критикует «Амур» за использование инструмента аренды

Андрей Мартемьянов ответил тем, кто критикует «Амур» за использование инструмента аренды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал об использовании клубом аренды.

«Здесь во главу угла надо брать экономику. Не все клубы у нас богатые. И не все могут брать тех игроков, которых они хотели бы. Это всё-таки вопрос, связанный с зарплатами. Я знаю, что сейчас у «Амура» устойчивое финансовое положение. И сейчас мы начали с того, что мы стали приглашать игроков!

Но и институт аренды будет продолжаться. Я хочу заметить: не факт (!), что мы кого-нибудь возьмём в аренду. Но если будут стоящие игроки, то 100 процентов мы не станем отказываться. А относительно критики я хочу сказать, что надо только радоваться, что парни стали расти. Три человека ярко себя проявили на уровне КХЛ. И дай им бог так же ярко заиграть в своих клубах. А если не заиграют, то мы их рассмотрим и с удовольствием возьмём в аренду. Если захотят», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Материалы по теме
«Кубок Гагарина у «Амура»? Вполне реально». Яркое интервью с Андреем Мартемьяновым
Эксклюзив
«Кубок Гагарина у «Амура»? Вполне реально». Яркое интервью с Андреем Мартемьяновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023