Главный арбитр КХЛ Анисимов высказался о правиле «трёх секунд» за воротами

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал введение правила «трёх секунд» в лиге, согласно которому будет запрещено держать шайбу за воротами в трапеции больше трёх секунд.

«Прежде чем вводить это правило, мы проанализировали 15 игр разных клубов КХЛ и посчитали количество времени, когда игрок стоит за воротами.

Как вы думаете, каков рекорд по времени стояния в трапецивидной зоне? Какое максимальное время команда провела в трапеции за 60 минут чистого времени? Одну минута и 50 секунд.

То есть из 60 минут чистого времени игры мы минуту и 50 секунд смотрели, как парень стоял за воротами, показывал смену, потом просто стоял, потом ждал, потом они раскатывались, раскат не получался, он возвращался – в это время ребята выстраивали цементные мешки на той синей линии, а мы сидели и смотрели – ну классный хоккей, вот это динамика, вот это движение. То есть кто-то сходил в туалет, вернулся – а они за воротами стоят.

Стимул в том, чтобы был атакующий хоккей. Конечно, команды, которые привыкли работать с раскатов, которые работают в откат – им это не аллё вообще», – приводит слова Анисимова YouTube-канал «Скользкий лёд».