После арбитража Курашёв получил двухлетний контракт с «Чикаго» на сумму $ 4,5 млн

Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман сообщил в «Твиттере», что по результатам арбитражных слушаний форвард Филипп Курашёв получил двухлетний контракт с «Чикаго Блэкхоукс» на общую сумму $ 4,5 млн.
23-летний центрфорвард в прошлом сезоне сыграл 70 матчей, в которых забил девять голов и отдал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков. Это третий результат в «Чикаго».
Курашёв дебютировал за команду в сезоне-2020/2021. Филипп был выбран «Блэкхоукс» в 2018 году в четвёртом раунде. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Курашёв сыграл в 191 встрече, набрав в них 62 (23+39) результативных балла.
Филипп — сын Константина Курашёва, который в конце карьеры играл в Европе. У Филиппа Курашёва есть двойное гражданство: Швейцарии и России.
- 23 июля 2023
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