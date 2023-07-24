Мартемьянов — о ситуации с Николишиным: насильно мил не будешь

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о ситуации с контрактом нападающего Ивана Николишина.

«Иван Николишин? Я скажу так – кто на контракте, они все в команде. Ему предложили контракт, и я так понимаю, что он его по каким-то причинам не подписывает. Я работаю с теми, кто у меня есть. Иван не мой игрок, и в этой ситуации он даже не имеет права появиться на предсезонном сборе.

Хочешь подписать контракт? Ради бога, мы будем рассматривать. Если не хочешь? Что ж, насильно мил не будешь. Именно так я отношусь к данной ситуации. Есть парни, с которыми мы сейчас занимаемся и с которых мы требуем. А Николишин сейчас находится в таком же статусе, как и любой арендованный игрок, которого нам могут в теории предложить. Как дальше будет развиваться его ситуация, я не знаю», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.