Мартемьянов — о ситуации с Николишиным: насильно мил не будешь

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о ситуации с контрактом нападающего Ивана Николишина.
«Иван Николишин? Я скажу так – кто на контракте, они все в команде. Ему предложили контракт, и я так понимаю, что он его по каким-то причинам не подписывает. Я работаю с теми, кто у меня есть. Иван не мой игрок, и в этой ситуации он даже не имеет права появиться на предсезонном сборе.
Хочешь подписать контракт? Ради бога, мы будем рассматривать. Если не хочешь? Что ж, насильно мил не будешь. Именно так я отношусь к данной ситуации. Есть парни, с которыми мы сейчас занимаемся и с которых мы требуем. А Николишин сейчас находится в таком же статусе, как и любой арендованный игрок, которого нам могут в теории предложить. Как дальше будет развиваться его ситуация, я не знаю», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
- 24 июля 2023
-
12:42
-
12:34
-
12:23
-
12:00
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:42
-
10:40
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:15
-
10:02
-
09:50
-
09:33
-
09:24
-
09:12
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:15
- 23 июля 2023
-
23:34
-
23:06
-
23:00
-
22:38
-
22:22
-
22:14
-
22:10