Главный тренер «Амура» ответил на вопрос — реально ли клубу завоевать Кубок Гагарина

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил, насколько реально хабаровскому клубу завоевать Кубок Гагарина.

«Реально ли выполнить задачу, обозначенную в стратегии развития клуба, и завоевать Кубок Гагарина до 2026 года? Я вам скажу, что «Адмирал» уже поменял существовавший на протяжении многих лет стереотип, согласно которому Дальний Восток является окраиной нашего хоккея. И мы тоже собираемся это сделать. К нам могут поехать достойные игроки. К тому же можно использовать географическое положение, о чём мы уже вспоминали в середине разговора. Тут есть плюсы. И всё вполне реально.

Почему нет? Я не думаю, что только очень сильные игроки могут сделать результат. В хоккее много компонентов, которые важны для достижения конечного результата. За океаном мы видим, как только собравшиеся команды с ходу доходили до финала Кубка Стэнли. Просто это надо понимать каждому из игроков, каждому из работников клуба. Это надо понимать всем. Тогда это вполне достижимая цель. Если есть люди, которые готовы к ней идти и выполнять всё то, что можно и даже нельзя. Тогда всё будет реально», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.