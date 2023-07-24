Форвард Марнер: хейтеров «Торонто» немного, но они громкие

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер высказался об игре за клуб и отношении болельщиков к команде.

«Думаю, вы видите то, как я получаю удовольствие от того, играю ли я на арене или просто ношу эту майку. Я знаю, что тех, кто нас поддерживает, больше, чем хейтеров. Гораздо больше. Хейтеры просто громче. Вы ничего не можете с этим поделать.

Поэтому для меня важно держаться подальше от всего этого. Я знаю, что наша команда очень сплочённая и каждый парень в раздевалке очень доверяет парню рядом с ним и парню напротив него.

Послушайте, мы хотим взять на себя большую ответственность [за результат], но четверо парней не могут сделать. Это командный вид спорта, и нам нужна вся команда, нам нужно быть лучше, чтобы достичь наших конечных целей. Так что нам нужно просто игнорировать внешний шум и знать, что все в этой раздевалке ценят друг друга», — приводит слова Марнера сайт НХЛ.