Юров: в США нельзя плохо сказать про партнёра, команду, как, в принципе, и в России

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров, который год назад был выбран на драфте «Миннесотой Уайлд», рассказал о семинарах про общение со СМИ в американском клубе.

«Там рассказывали о том, что общение со СМИ — это больше, чем ответить на несколько вопросов, и всё. Благодаря этому общению ты завоёвываешь любовь болельщиков, нельзя плохо сказать про партнёра, команду, как, в принципе, и в России. Особое внимание уделяют тому, что все интервью, неважно, какие и с кем, организовывает пресс-атташе клуба, все вопросы и ответы согласовываются с ним. Это больше всего меня удивило. Про спортивное питание нам рассказывали и в Магнитогорске пару лет назад. Сложно было понимать, что говорят, но всё это было продублировано презентациями каждому игроку на почту», — цитирует Юрова ТАСС.

Форвард выступает за «Металлург» с сезона-2020/2021. В минувшем чемпионате Юров провёл 59 встреч в регулярке КХЛ, набрав 12 (6+6) баллов при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету Юрова 11 сыгранных матчей, в которых молодой хоккеист не отметился результативными действиями. Нападающий был задрафтован «Миннесотой» в 2022 году в первом раунде под общим 24-м номером.