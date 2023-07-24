ВХЛ опубликовала расписание на сезон-2023/2024

Всероссийская хоккейная лига утвердила календарь ВХЛ — Кубка Шёлкового пути сезона 2023–2024 гг.

Тольяттинская «Лада» перешла в Континентальную хоккейную лигу, также не примет участия в новом сезоне ВХЛ ангарский «Ермак».

В лигу вернулись самарский ЦСК ВВС и саратовский «Кристалл», также новичками ВХЛ стали «Динамо-Алтай» (Барнаул), ХК «Норильск» (Норильск) и ХК «Челны» (Набережные Челны). Таким образом, в сезоне-2023/2024 сыграют 29 российских команд. В регулярном чемпионате каждая команда проведёт со всеми остальными командами по одному матчу на своём поле и поле соперника. Всего в регулярке команды проведут по 56 матчей (28 — на своем поле и 28 — на поле соперника).

В плей-офф выходят первые 16 команд. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер посева играет с наименьшим номером посева, второй по счету — с предпоследним, и т. д. Все серии плей-офф проводятся до четырёх побед одной из команд, максимальное количество матчей в серии — семь.

Ранее сообщалось, что 4 ноября 2023-го в Ханты-Мансийске состоится традиционный матч Всероссийской хоккейной лиги под открытым небом «Русская классика». В матче сыграют хозяева «Югра» и тульский АКМ.