«Лада» заключила контракт с канадским форвардом Джозефсом

«Лада» заключил односторонний контракт на один сезон с канадским форвардом Троем Джозефсом, сообщает пресс-служба клуба.

Джозефс начинал свою карьеру в Молодежной хоккейной лиге Онтарио (OJHL), и в 2013 году он был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» в седьмом раунде драфта НХЛ под общим номером 209. Затем Трой провел четыре года в студенческой лиге (NCAA), выступая за университет Кларксона, а в конце сезона-2016/2017 нападающий перебрался в систему «Питтсбург», где играл за «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» (АХЛ) и «Уилинг Нэйлерз» (Хоккейная лига Восточного побережья).

В начале 2019 года 29-летний форвард уехал в норвежский «Сторхамар» и спустя пару месяцев стал серебряным призёром местного чемпионата, а затем оказался в Швейцарии. В прошлом сезоне 29-летний форвард провёл за «Лугано» 50 матчей и заработал 21 (6+15) очко при показателе полезности «+1», а также принял участие в пяти играх за «Тичино Рокетс» из второй швейцарской лиги, набрав 2 (1+1) балла за результативность.