Канадский форвард Скотт Космачук стал игроком «Лады»

Скотт Космачук стал игроком «Лады» – односторонний контракт с канадским нападающим рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний форвард в 2012 году был выбран клубом «Виннипег Джетс» в третьем раунде драфта НХЛ под общим номером 70 и в сезоне-2015/2016 провёл восемь матчей в Национальной хоккейной лиге. С 2014 по 2019 год Скотт играл в АХЛ за команды «Сент-Джонс АйсКэпс», «Манитоба Мус», «Хартфорд Вулф Пэк» и «Колорадо Иглз», проведя в общей сложности 323 матча.

После этого Космачук отправился в Европу, где играл в Германии и Австрии, а в прошлом сезоне он защищал цвета ТПС из чемпионата Финляндии – в составе команды из Турку нападающий провёл 29 игр и заработал 17 (9+8) очков за результативность при показателе полезности «+3». Также Скотт принял участие в четырёх матчах финского коллектива в хоккейной Лиге чемпионов, но набранными очками не отметился.

Скотт является бронзовым призёром юниорского чемпионата мира (2012) и обладателем главного трофея лиги Онтарио – Кубка Джона Росса Робертсона (2014).