Помощник Лавиолетта: у Питера в «Вашингтоне» даже с Овечкина был спрос за игру в защите

Давний помощник Питера Лавиолетта Кевин Маккарти рассказал о принципах работы специалиста.
«Ответственность — один из руководящих принципов Лавиолетта. Возможно, это самое главное, что я заметил в нём. Неважно, игрок первого звена или парень четвёртого, вы должны были нести ответственность за то, как вы ведёте игру. Иногда лучшим парням всё может сойти с рук, но с ним такого никогда не случается. Даже в «Вашингтоне» Алекс Овечкин был так же ответственен за игру в защите. Один на один он показывал им видео и объяснял: «Это то, чего я ожидаю. Это то, что мне нужно». Я думаю, это имеет большое значение для этих умелых игроков», — приводит слова Маккарти Lohud.
В прошлом сезоне «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). В сводной таблице НХЛ «Вашингтон» расположился на 25-й позиции из 32.
- 24 июля 2023
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