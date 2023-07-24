Нападающий Александр Дергачёв рассказал об уходе из «Авангарда»

Нападающий Александр Дергачёв, который перешёл из «Авангарда» в «Нефтехимик» прокомментировал уход из омского клуба.

«Мы достаточно долго контактировали с моим прежним клубом «Авангардом». Не найдя точки соприкосновения мы решили расстаться. И тогда на меня вышел «Нефтехимик». Конечно, нужно было всё обдумать, но я понимал, что предсезонка уже идёт и надо определиться с командой, чтобы тренироваться вместе с ребятами, а не одному, готовиться к сезону.

Всё решилось довольно быстро. Позвонил Олег Юрьевич Леонтьев. Переговорили. После уже руководство клуба и мой агент оперативно решили все вопросы с моим переходом. Вот я и в Нижнекамске, замотивированный на большую работу», — приводит пресс-служба нижнекамского клуба.

В прошлом сезоне Александр Дергачёв сыграл 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. В плей-офф-2023 26-летний форвард провёл 14 встреч, в которых не отметился результативными баллами.