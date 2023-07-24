Нападающий Александр Дергачёв рассказал об уходе из «Авангарда»

Нападающий Александр Дергачёв, который перешёл из «Авангарда» в «Нефтехимик» прокомментировал уход из омского клуба.
«Мы достаточно долго контактировали с моим прежним клубом «Авангардом». Не найдя точки соприкосновения мы решили расстаться. И тогда на меня вышел «Нефтехимик». Конечно, нужно было всё обдумать, но я понимал, что предсезонка уже идёт и надо определиться с командой, чтобы тренироваться вместе с ребятами, а не одному, готовиться к сезону.
Всё решилось довольно быстро. Позвонил Олег Юрьевич Леонтьев. Переговорили. После уже руководство клуба и мой агент оперативно решили все вопросы с моим переходом. Вот я и в Нижнекамске, замотивированный на большую работу», — приводит пресс-служба нижнекамского клуба.
В прошлом сезоне Александр Дергачёв сыграл 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. В плей-офф-2023 26-летний форвард провёл 14 встреч, в которых не отметился результативными баллами.
- 24 июля 2023
-
15:46
-
15:37
-
15:32
-
15:11
-
14:40
-
14:32
-
14:20
-
13:42
-
13:23
-
13:02
-
12:50
-
12:42
-
12:34
-
12:23
-
12:00
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:42
-
10:40
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:15
-
10:02
-
09:50
-
09:33
-
09:24
-
09:12