В «Ладе» прокомментировали подписание контрактов с двумя канадскими игроками

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов прокомментировал подписание контрактов с двумя канадскими нападающими – Скоттом Космачуком и Троем Джозефсом.

«Изначально мы запланировали, что нам нужно найти двух качественных легионеров в атаку – центрального и крайнего в первое звено. Все понимают, что иностранцы должны быть в лидерах, вести команду за собой и набирать очки.

Просмотрели много кандидатов – кто-то не решился ехать в Тольятти, кто-то остался на своём месте, кто-то поехал в Швейцарию. Мы решили остановиться на Космачуке и Джозефсе, надеемся, что они станут лидерами «Лады». Очень много справок навели, старались узнать больше не только об их игровых качествах, но и о человеческих. Мы стремимся сделать коллектив единомышленников, и нужно, чтобы легионеры успешно влились в состав. Сейчас мы занимаемся оформлением всех основных документов и планируем, что они присоединятся к команде ближе к «Кубку LADA». Не факт, что они сыграют на домашнем турнире, но на предсезонном турнире в Челябинске точно должны выйти на лёд», — цитирует Якубова пресс-служба «Лады».