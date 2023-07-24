Евгений Малкин считает карьеру Патрика Кейна лучше собственной

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что карьера американского форварда Патрика Кейна лучше.
Allhockeyculture в социальных сетях задал вопрос: «Чья карьера лучше — Евгения Малкина или Патрика Кейна?»
Российский нападающий оставил там свой комментарий, коротко написав лишь число 88 — номер, под которым выступает Кейн.
Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. Джино — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В минувшем сезоне российский нападающий принял участие в 82 встречах, в которых записал на свой счёт 83 (27+56) очка. Малкин уступил по результативности в команде только Сидни Кросби (93 очка).
Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхоукс», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США. Патрик стал первым в истории уроженцем США, получившим «Харт Трофи» и первым американцем, ставшим лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и выигравшим «Арт Росс Трофи» (106 очков в сезоне-2015/2016). Кейн занимает третье место среди всех действующих игроков НХЛ по количеству очков, набранных за карьеру (после Сидни Кросби и Александра Овечкина).
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