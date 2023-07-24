«Саша сказал: «Я на льду — не забивайте». Игрок «Коламбуса» рассказал об ужине с Овечкиным

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал, как на общем ужине познакомился с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Познакомился с Александром Овечкиным на ужине в Коламбусе. Причём он позвал нас всех [русских]. Я такой: «Что? Может, шутка опять?» Это был последний матч перед паузой на Матч всех звёзд — она семь или девять дней была. И последняя встреча была как раз в Коламбусе. Александр Овечкин, насколько я помню, летел на Матч звёзд. В общем, я помню, что они улетали в Майами после этого. И он говорит: «Пойдёмте на ужин сходим».
Это было не на льду. Перед матчем он написал Гаврикову, а Гавриков пишет нам: «Мы вечером идём на ужин с Александром Овечкиным. Там будут Кузя, Орёл, Протас и Алексеев (Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Алексей Протас и Александр Алексеев. — Прим. «Чемпионата»)». Бригада-то, много народу. Мы такие: «Нифига себе». Ну ладно. Мы приходим с Чинаховым, садимся. Сидит Влад Гавриков, Чинах, я, Орёл — ну, Орла я до этого всё равно знал, мы как-то пересекались. Кузя не пришёл, у него там какие-то восстановительные мероприятия были, массажи… Я не углублялся. Ещё сидит Протас, Алексеев. Овечкин немножко запоздал. Протас сходил за ним, позвал ещё раз. Тот спускается, заходит. Мы с Чинаховым встаём: «Здравствуйте!» А он такой: «Вы чего, молодые? Вы чего, ребята? Марчелло, Чинах, я не старый, чего устроили. Привет — и всё». Всё, ладно, понял. Но я больше не обращался. Сидел, молчал, конечно.
Там была дружеская атмосфера. Я люблю поговорить, но в таких компаниях в первый раз всё равно потише [веду себя]. Говорили о хоккее, о том, кто куда едет на паузу на Матч всех звёзд, какие планы, да и о матче. Где бить и где не бить. Нам Саша Овечкин сказал в шутку: «Я на льду — не забивайте». Но он в шутку, да.
Кто оплачивал? Я раньше уехал. Было так, что сначала Александр Овечкин ушёл, потом уехал я. Потому что если Овечкин ушёл, значит, он, наверное, готовиться пошёл. Я-то что буду дальше сидеть? Тоже надо готовиться», — сказал Марченко в эфире YouTube-канала «Скользкого льда».
- 24 июля 2023
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