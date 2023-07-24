«Спартак» подписал контракт с бывшим защитником СКА Романом Рукавишниковым
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«Спартак» в официальном телеграм-канале объявил о подписании контракта с защитником Романом Рукавишниковым.
Отмечается, что красно-белые заключили с 31-летним хоккеистом одностороннее соглашение на два года.
«Приветствуем Романа в составе московского «Спартака» и желаем успешной игры в новом сезоне!» — говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом сезоне Рукавишников принял участие в 27 встречах за СКА, в которых набрал 8 (2+6) результативных баллов. В составе санкт-петербургского клуба он выиграл два Кубка Гагарина. Всего на счету защитника с опытом игры в национальной сборной России 524 матчей в Континентальной хоккейной лиге за подмосковный «Атлант», СКА и казанский «Ак Барс» и 90 (20+70) набранных очков.
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