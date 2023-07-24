Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» подписал контракт с бывшим защитником СКА Романом Рукавишниковым

«Спартак» подписал контракт с бывшим защитником СКА Романом Рукавишниковым
Комментарии

«Спартак» в официальном телеграм-канале объявил о подписании контракта с защитником Романом Рукавишниковым.

Отмечается, что красно-белые заключили с 31-летним хоккеистом одностороннее соглашение на два года.

«Приветствуем Романа в составе московского «Спартака» и желаем успешной игры в новом сезоне!» — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом сезоне Рукавишников принял участие в 27 встречах за СКА, в которых набрал 8 (2+6) результативных баллов. В составе санкт-петербургского клуба он выиграл два Кубка Гагарина. Всего на счету защитника с опытом игры в национальной сборной России 524 матчей в Континентальной хоккейной лиге за подмосковный «Атлант», СКА и казанский «Ак Барс» и 90 (20+70) набранных очков.

Материалы по теме
СКА и защитник Роман Рукавишников расторгли контракт по обоюдному согласию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023