Капитан «Флориды» Александр Барков может встречаться с чешской теннисисткой Боузковой
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Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков может встречаться с с известной чешской теннисисткой Мари Боузкова. Хоккеист поддерживал девушку на Уимблдоне — 2023. Предположение, что они пара, распространились в чешских СМИ. Сама Боузкова живёт во Флориде.
«У нас хороший баланс. Он ходит на теннис, ему это очень нравится», — приводит слова Боузковой iSport.cz.
Напомним, чешка дошла до полуфинала парного разряда Уимблдона среди женщин. В 1/4 финала Боузкова в паре с испанской спортсменкой Сарой Соррибес-Тормо выбила россиянку Веру Звонарёву, игравшую с немкой Лаурой Зигемунд. В одиночном разряде чешская теннисистка вылетела в четвёртом круге.
Барков с «Флоридой» в минувшем сезоне дошёл до финала Кубка Стэнли.
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