Sportsnet назвал переход Георгиева в «Колорадо» «одной из самых смелых сделок в лиге»

Журналист Sportsnet Сонни Сачдева прокомментировал попадание российского вратаря «Колорадо Эвеланш» Александра Георгиева в рейтинг из 10 крупнейших вратарских сделок в НХЛ за последние два года. В 2022 году голкипера обменяли в «Колорадо Эвеланш» на три драфт-пика, он подписал трёхлетний контракт на $ 10,2 млн.

«Одной из самых смелых сделок на вратарском рынке во всей лиге должен был стать ход «Колорадо» — клуба, который, наблюдая, как Дарси Кемпер привёл их к их первому Кубку Стэнли за два десятилетия, в конечном итоге позволил ему выйти на рынок свободных агентов. На его место «Эвеланш» пригласили Георгиева, сделав ставку на бэкапа «Нью-Йорк Рейнджерс» и выдав ему трёхлетний контракт на $ 10,2 млн.

С одной стороны, Георгиев за пять лет своего пребывания на Манхэттене доказал, что достоин большей роли. С другой стороны, уход не был обязательным после безупречной кампании-2021/2022. Тем не менее «Колорадо» вложился в него. И 26-летний вратарь своей игрой доказал, что риск того стоил, Георгиев показал лучшие результаты за карьеру — 91,8% отражённых бросков, пять шат-аутов и 40 побед (лучший результат в лиге) к концу сезона. Этого было достаточно, чтобы оправдать надежды «Колорадо» и даже заработать одинокий голос в борьбе за Везину», — говорится в сообщении.