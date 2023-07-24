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«Адмирал» оригинально предварил товарищеский матч с «Динамо» отрывком из «Человека-паука»

«Адмирал» оригинально предварил товарищеский матч с «Динамо» отрывком из «Человека-паука»
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«Адмирал» в своём телеграм-канале оригинально отреагировал на то, что до первого матча нового сезона осталась всего неделя. 31 июля владивостокский клуб сыграет товарищеский матч с минским «Динамо».

«Адмирал» использовал отрывок из третьей части трилогии «Человека-паука» Сэма Рейми. На нём Питер Паркер, под которым подразумевается минское «Динамо», говорит, что не верит в это. Его друг Гарри Озборн, который изображён как «Адмирал», отвечает, что он сожалеет, но Паркер должен знать.

«Семь дней до первого матча предсезонки», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа «Адмирал» примет участие в турнире Sochi Hockey Open. Владивостокский клуб проведёт свои матчи 3 августа (СКА), 5 августа (сборная России), 7 августа («Сочи») и 8 августа («Авангард»).

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