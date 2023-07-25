«Сибирь» провела первую тренировку на новой арене

«Сибирь» провела первую тренировку на новом стадионе, сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Теперь новосибирский клуб будет выступать на «Сибирь-Арене». Её строительство началось летом 2019 года и, как планировалось, должно было завершиться к осени 2022-го, однако арену сдали только в первой половине 2023-го.

Стадион вмещает 10 587 зрителей. На нём будут выступать «Сибирь» и молодёжная команда «Сибирские снайперы». Размеры площадки «Сибирь-Арены» канадские — 60 на 26.

Ранее «Сибирь» выступала на одноимённом стадионе вместимостью 6055 зрителей.

Напомним, в первом матче нового сезона КХЛ 2 сентября «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в гостях. В сезоне-2022/2023 новосибирцы стали шестыми в Восточной конференции и уступили именно омичам в первом раунде плей-офф.