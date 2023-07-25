Основной вратарь «Сибири» ответил на вопрос о последнем годе контракта с клубом

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин рассказал о подготовке к сезону.
«Ощущения на новой арене? Это всегда приятные впечатления — играть на новом стадионе, тем более первый матч провести на нём. Состояние льда? Сегодня покатались, только первая тренировка, лично мне лёд очень сильно понравился.
Определились в раздевалке с местом? Да, мы приехали, у нас у каждого уже было своё место. Уже познакомились с новым тренером вратарей? Да, знакомы. Все требования знаем, остаётся только работать. Ощущаются новинки? Ещё только первый лёд откатались, в процессе, думаю, всё будет более детально. Вся основная работа начнётся в Минске.
Есть понимание, кто будет вратарём на единственный матч в Беларуси? Ещё много времени до этого, много тренировок предстоит. Тренерский штаб решит.
Справедливо ли для двух полноценных вратарей, что в Беларуси будет только один матч? Наша задача выходить и играть, а сколько будет матчей — это уже не нам решать. Наша задача выходить и шайбы ловить.
Последний год контракта? Самое главное — чтобы командные цели были выполнены на сезон. А дальше будет видно», — сказал Красоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.
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