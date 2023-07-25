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«Ак Барс» взял в аренду российского вратаря «Торонто»

«Ак Барс» взял в аренду российского вратаря «Торонто»
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов перешёл в «Ак Барс», сообщает CapFriendly на своей странице в «Твиттере».

Сделка оформлена на правах аренды.

Напомним, 2 июля «Торонто» заключил контракт с 21-летним Ахтямовым. Российский вратарь подписал трёхлетнее двустороннее соглашение начального уровня. Кэпхит голкипера — $ 851 тыс. Ахтямов был задрафтован «кленовыми листьями» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.

В прошлом сезоне Ахтямов провёл 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых шесть раз сыграл «на ноль» при 94,3 процента отражённых бросков. В минувшем сезоне «Торонто» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 111 очков. В плей-офф команда дошла до полуфинала Восточной конференции, где проиграла в серии «Флориде Пантерз».

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