«Куньлунь» объявил о переходе канадского нападающего

«Куньлунь Ред Стар» в своём телеграм-канале объявил о переходе 22-летнего нападающего Остина Вона.

Отмечается, что с канадским форвардом заключено трёхлетнее соглашение. В «Куньлуне» уже выступает старший брат Остина — Тайлер, проведший в китайской команде уже четыре сезона.

«Как и у братьев Фу, у Вонов на драфте НХЛ был выбран только младший — Остина в 2018 году выбрал «Виннипег Джетс». Ну а теперь Остин вместе с братом уже в Мытищах, готовится к своему первому сезону в профессиональном хоккее», — говорится в сообщении.

Остин Вон является уроженцем города Кокран, Альберта — как и его братья Колтон и Тайлер. Четыре последних года с перерывом на сезон Остин выступал в NCAA за «Гарвард». В 2022-м канадец вместе с командой выиграл дивизион ECAC, а в 2023-м проиграли в финале «Квиннипэку», впоследствии ставшему победителем финала четырёх NCAA. В 30 встречах прошлого сезона Вон забил один.