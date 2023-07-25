«Та же ситуация, что в 2000 году». Андрей Разин высказался о перестройке в «Металлурге»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением о перестройке в команде. Специалист вспомнил период начала 2000-х, когда магнитогорцы также испытывали кризис и начинали обновление клуба. В минувшие выходные «Металлург» провёл тренировку «на земле».
«Уважаемые болельщики! Не переживайте — в истории «Магнитки» уже была ситуация, когда была перестройка, и болельщики с опытом помнят, что в 2000 году много ушло лидеров, была смена поколений, и никто не рассчитывал тогда на победу, но в конце концов мы выиграли чемпионат. Сейчас примерно такая же ситуация, мы постараемся вас радовать хорошей игрой и радовать результатом. Приходите на хоккей, не переживайте!» — приводит слова Разина официальный телеграм-канал магнитогорцев.
Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» дошёл до полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором всухую уступил «Авангарду» в четырёх матчах — 0-4.
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