Бывший российский нападающий СКА и «Локомотива» продолжит карьеру в Словакии

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Андрей Сигарёв стал игроком словацкого «Прешова», сообщается в социальных сетях клуба.
Прошлый сезон 30-летний форвард провёл в России, выступая в ВХЛ за «Тамбов», «Южный Урал» и «Динамо» Санкт-Петербург. Суммарно Сигарёв сыграл в 29 встречах регулярного чемпионата, в которых забил шесть голов и набрал 16 результативных баллов.
«Прешов» в минувшем сезоне вылетел во второй дивизион Словакии.
Отметим, что Сигарёв в КХЛ поиграл за СКА, «Адмирал», «Локомотив» и «Сибирь». Суммарно нападающий принял участие в 203 встречах в рамках регулярных чемпионатов, в которых набрал 62 (30+32) очка. На его счету также 17 матчей в плей-офф, где он забил один гол. Сигарёв также выступал за молодёжную сборную России, с которой завоевал бронзу МЧМ-2013 в Уфе.
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