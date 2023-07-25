Пашков: оценки руководства «Салавата» вызывают улыбку, Уфа за лето скорее стала слабее

Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков отреагировал на слова генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова. Ранее специалист сообщил, что команда, которую сформировало руководство уфимцев, способна завоевать Кубок Гагарина. Пашков считает, что «Салавату» не хватает качественного усиления. Кроме того, олимпийский чемпион уверен, что уфимцам не хватает легионера.

«Такие оценки вызывают скорее улыбку. Ещё прошлой весной говорилось о том, что «Салавату» требуется кардинальное усиление, состав этой команды перестал соответствовать статусу одного из традиционных лидеров Восточной конференции. Но летом Уфа так и не усилилась, скорее стала слабее. Ключевая потеря — первый центрфорвард Кадейкин. Я так понял, что он ушёл в СКА не столько за деньгами, сколько за спортивным результатом, что говорит о невысоких амбициях Уфы. Плюс в команде остался только один легионер — форвард Хмелевски, это бросается в глаза.

В итоге сейчас у Уфы нет того, чем она славилась в лучшие годы и за счёт чего давала результат, — ударного звена. Вот главная проблема», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.