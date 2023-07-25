Олимпийский чемпион прокомментировал возможный переход Гальченюка и Стрёмвалля в «Салават»

Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о непростой ситуации «Салавата Юлаева» с составом. Специалист считает, что уфимскому клубу необходимо подписать ещё одного легионера. Сейчас в составе «Салавата» есть только один иностранный хоккеист — Александр Хмелевски. Пашков ответил на вопрос, кто нужнее уфимцам — Алекс Гальченюк или Мальте Стрёмвалль.

«Что посоветую в нынешней ситуации «Салавату»? Понятно, что время Радулова, Умарка или Хартикайнена в Башкортостане уже позади, амбиции в клубе уже не те. Но подписать хотя бы ещё одного легионера — желательно в атаку — просто необходимо, очень уж блёклый сегодня состав именно в нападении.

Кого подписать — Гальченюка или Стрёмвалля? Атаке Уфы сейчас не помешает любое усиление. Подойдёт и Гальченюк, и Стрёмвалль. Главное — не цепляться за загадочного товарища Хо-Сэнга, которым руководство Уфы веселит народ уже второй год. Люди, видимо, не понимают, что разговорами об этом чудаке сами настраивают болельщиков против себя», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.