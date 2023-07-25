Кручинин: выходить позже из отпуска — в стиле НХЛ, в «Торпедо» упор на профессионализм

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин оценил то, что предсезонная подготовка нижегородского клуба начнётся позже всех в КХЛ – 1 августа.

«Это в стиле НХЛ. Там готовятся самостоятельно, со своим тренером. С командой тренируются неделю, играют несколько матчей и начинают сезон. У нас в «Торпедо» идёт упор на слово «профессионализм». Это твоё отношение к себе – как ты готовишься, как работаешь во время сезона, как питаешься и так далее. Команда идёт в таком направлении, и меня это более чем устраивает. Мне нравится готовиться самостоятельно и изучать своё тело. Поэтому нет никаких проблем, что «Торпедо» позже всех выходит.

Многие считали, что у «Торпедо» в прошлом сезоне была лёгкая предсезонная подготовка? Нет. Тяжело – не значит хорошо. Можно тренироваться и десять раз в день, но это не сделает тебя лучше. Мы в команде тренировались очень плотно и с головой. Не перегружали себя и всегда оставались свежими, в тонусе и хорошем ресурсном состоянии. И, как показал сезон, мы прошли его без ям, которых все ждали от команды из-за якобы лёгкой предсезонки. У нас профессиональный тренерский штаб, который знает, что делает. При этом психологическое состояние остаётся всегда хорошим, потому что мы не перегружены, всегда «голодные» и получаем удовольствие от хоккея», — приводит слова Кручинина «РБ Спорт».