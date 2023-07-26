Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коршков прокомментировал слух, что он был разочарован тем, как с ним расстался «Локомотив»

Коршков прокомментировал слух, что он был разочарован тем, как с ним расстался «Локомотив»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Амура» Егор Коршков прокомментировал свой обмен из «Локомотива» в «Амур».

«Воспринял обмен как начало нового этапа в жизни. Думаю, что перемены иногда бывают полезными. Потому что засиживаешься на одном месте, а здесь новая команда, новые ребята, новые знакомства и новая мотивация. Можно сказать, что это перезагрузка. Можно сказать, что засиделся. Когда долго находишься на одном месте, к нему уже привыкаешь, и надо просто выйти из зоны комфорта. У меня ведь так уже было, когда в 2018 году уезжал в «Торонто». Тогда я тоже вышел из зоны, и мне это пошло на пользу.

В прессе писали, что я остался разочарован тем, что «Локомотив» организовал обмен, не предупредив меня о предстоящем уходе? (смеётся). Это был их выбор. Они имели право так поступить. Что сделано, то уже сделано. И мне нет никакого смысла на них обижаться. Что касается «Амура», то мне звонили из клуба, и я был готов, что меня могут обменять именно туда.

Стал ли для меня шоком сам уход из Ярославля? После окончания сезона уже понимал, что дальше последует какой-то обмен. «Локомотив» поступил так, как посчитал нужным для себя», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Никто из руководства «Локомотива» со мной не попрощался. Обиды нет». Откровенный Коршков
Эксклюзив
«Никто из руководства «Локомотива» со мной не попрощался. Обиды нет». Откровенный Коршков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023