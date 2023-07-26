Коршков прокомментировал слух, что он был разочарован тем, как с ним расстался «Локомотив»

Нападающий «Амура» Егор Коршков прокомментировал свой обмен из «Локомотива» в «Амур».

«Воспринял обмен как начало нового этапа в жизни. Думаю, что перемены иногда бывают полезными. Потому что засиживаешься на одном месте, а здесь новая команда, новые ребята, новые знакомства и новая мотивация. Можно сказать, что это перезагрузка. Можно сказать, что засиделся. Когда долго находишься на одном месте, к нему уже привыкаешь, и надо просто выйти из зоны комфорта. У меня ведь так уже было, когда в 2018 году уезжал в «Торонто». Тогда я тоже вышел из зоны, и мне это пошло на пользу.

В прессе писали, что я остался разочарован тем, что «Локомотив» организовал обмен, не предупредив меня о предстоящем уходе? (смеётся). Это был их выбор. Они имели право так поступить. Что сделано, то уже сделано. И мне нет никакого смысла на них обижаться. Что касается «Амура», то мне звонили из клуба, и я был готов, что меня могут обменять именно туда.

Стал ли для меня шоком сам уход из Ярославля? После окончания сезона уже понимал, что дальше последует какой-то обмен. «Локомотив» поступил так, как посчитал нужным для себя», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»: