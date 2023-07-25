«Куньлунь» продлил контракт с 26-летним канадским центрфорвардом

Канадский нападающий Алекс Рич продлил контракт с «Куньлунь Ред Стар» на один год, сообщает пресс-служба клуба.

Первый профессиональный сезон в составе «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ он полностью пропустил из-за травмы, полученной на предсезонном турнире в Пекине. В сезоне-2020/2021 он провёл всего четыре матча без набранных очков. В сезоне-2021/2022 Рич сыграл 45 встреч, в которых набрал 8 (5+3) результативных баллов.

В прошлом сезоне на счету 26-летнего форварда 24 игры, три заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.

У Алекса есть гражданство Китая. В прошлом сезоне за национальную команду Китая Рич провёл четыре матча в первом дивизионе чемпионата мира. В них нападающий набрал 4 (3+1) очка.