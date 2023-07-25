Капитан «Бостона» Патрис Бержерон завершил карьеру

Капитан «Бостона» 38-летний Патрис Бержерон объявил о завершении карьеры игрока.

«Последние 20 лет я мог каждый день воплощать в жизнь свою мечту. Мне выпала честь играть перед лучшими болельщиками мира в форме «Брюинз» и представлять свою страну на самом высоком международном уровне. Я отдал игре всё, что у меня есть физически и эмоционально, и игра вернула мне больше, чем я мог себе представить.

От всего сердца и с большой благодарностью объявляю сегодня о завершении карьеры профессионального хоккеиста», — написал Бержерон в заявлении на сайте «Бостона».

Бержерон был выбран на драфте «Брюинз» в 2003 году под общим 45-м номером. В 1294 играх регулярного чемпионата он забил 427 голов и набрал 1040 очков. Он занимает третье место в истории клуба по количеству сыгранных матчей.

В составе «Бостона» Бержерон становился обладателем Кубка Стэнли (2011). В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году. Член «Тройного золотого клуба».