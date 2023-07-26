Коршков: приехал в «Амур», чтобы быть лидером, а не прятаться за чьими-то спинами

Нападающий «Амура» Егор Коршков рассказал о своих ожиданиях от игры за хабаровский клуб и о предсезонной подготовке команды.
«Первый разговор с Мартемьяновым? Мы хорошо поговорили, обсудили некоторые нюансы относительно предсезонной подготовки. Думаю, что сейчас, уже находясь в расположении команды, подробнее поговорим и о роли, и обо всём остальном. Но и так понятно, что я приехал сюда, чтобы быть лидером, а не прятаться за чьими-то спинами.
Особенности предсезонной подготовки в сравнении с другими тренерами? Вы знаете, довольно сложно сравнивать одного тренера с другими, потому что каждый работает индивидуально и имеет свой подход. У каждого специалиста есть своё видение хоккея, поэтому и акцент делается на разных вещах. В этом плане я считаю, что никогда нельзя сравнивать тренеров.
Сейчас упор делается на физических кондициях, потому что нужно показывать быстрый хоккей – пятеро в атаке, пятеро в обороне. У нас есть не такой большой период времени, чтобы сплотиться, стать одной командой и уже войти в сезон действительно как одна команда», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате» сегодня, 26 июля.
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