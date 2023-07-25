Кручинин — о Ларионове в «Торпедо»: я впервые в жизни играл в тот хоккей, который люблю

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин рассказал о работе с главным тренером нижегородского клуба Игорем Ларионовым.

«Что дал этот год общения и работы с Игорем Ларионовым – в личностном и хоккейном плане? Дал большую уверенность, чего раньше у меня не было. Такая фигура на тренерском мостике побуждает развиваться – в профессиональном плане, в питании, в отношении к делу. То, как Игорь Николаевич выглядит в 62 года, это хороший личностный пример. Поэтому впитываешь всё то, что он говорит, как губка. Конечно, этот год дал мне многое.

Ларионов – хороший психолог, раз придаёт игрокам уверенность? Да, он хороший психолог, но тут дело в другом. В первый раз в своей карьере играл в тот хоккей, который я люблю и в какой умею играть. Мне не приходилось ничего менять. Главный тренер говорил, что у меня отлично получается и надо продолжать делать так же. Когда ты приходишь в команду и тебе повторяют: «Это не делай. Это нельзя. Это не туда, это не сюда», тогда начинаешь сомневаться, хороший ли ты хоккеист. В минувшем сезоне я в первый раз в жизни играл в свой хоккей и делал на поле то, что считал нужным. Конечно, это придаёт уверенности – как игрокам, так и всей команде», — цитирует Кручинина «РБ Спорт».

Кручинин в регулярном сезоне провёл за «Торпедо» 60 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 37 результативных передач. С 52 результативными баллами 31-летний форвард стал вторым бомбардиром клуба. В плей-офф Алексей сыграл за нижегородцев пять игр, в которых отметился двумя результативными передачами.