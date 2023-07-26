Коршков рассказал, когда первый раз посетит Хабаровск после обмена в «Амур»

Нападающий «Амура» Егор Коршков рассказал о том, когда впервые окажется в Хабаровске.
«Проводим подготовку в Московской области? Большой плюс, что не нужно никуда ехать. Ярославль находится рядом с Москвой, и на выходных можно даже съездить домой. Для ребят также удобно, что не меняется часовой пояс, а мы начинаем сезон КХЛ с матчей как раз в московском регионе.
Был ли в Хабаровске после обмена? Ещё не доводилось. Первый раз окажусь, когда мы с командой полетим в Хабаровск из Новосибирска (13 сентября «Амур» проведёт последний матч шестиматчевой выездной серии. – Прим. «Чемпионата»). Тогда и семья полетит. И уже на месте мы со всем разберёмся», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»:
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