Егор Коршков назвал причину крайне неудачного последнего сезона в «Локомотиве»

Нападающий «Амура» Егор Коршков дал оценку своему прошлому сезону в «Локомотиве». В минувшем сезоне форвард сыграл 47 матчей, в которых набрал 13 (4+9) очков.

«Что произошло в последнем сезоне? Сказались небольшие микроповреждения, которые получил ещё в начале сезона. То одно не залечил не до конца, то второе, потом кисть. Процесс восстановления… Всё это мучительно, всё это долго. И потом найти свою игру уже было тяжело. Вернулся к плей-офф, а там уже второй раунд с ЦСКА. Скомканно всё вышло. И в этом году нельзя допустить таких же ошибок. Если есть повреждение, то надо сразу залечивать его, чтобы не было вот таких последствий.

Последняя травма уже была совсем серьёзной? Да, там уже было не микро. Там до конца разорвали, был полный разрыв всех связок — потребовалось хирургическое вмешательство. А дальше вроде и восстановился, набрал форму, но вернуть игровой тонус было сложно. Я старался делать всё, что было в моих силах, и помогать команде. Но сложилось так, как сложилось. Можно сказать, что получил нехороший опыт, но это тоже опыт. Для себя я лучше понял, как нужно действовать в определённых моментах. Мне уже 27 лет, в таком возрасте начинаешь по-другому понимать организм.

К такому итогу привела незалеченная микротравма? Можно и так сказать. Там болит, тут болит, здесь болит, а ты такой думаешь, что сейчас всё это пересилишь. А в голове-то всё равно сидит это небольшое микроповреждение, которое не даёт играть в полную силу», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»: