Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коршков: обид на «Локомотив» нет, но двойной настрой будет присутствовать

Коршков: обид на «Локомотив» нет, но двойной настрой будет присутствовать
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Амура» Егор Коршков рассказал, что после обмена из «Локомотива» никто из сотрудников ярославского клуба с ним не попрощался.

«Когда вернулся из Казахстана в Россию, Ярославль стал для меня вторым домом. Поэтому принципиальность и двойной настрой будут присутствовать. Матчи с «Локомотивом» будут интересными (улыбается).

Попрощался ли со мной Игорь Никитин? Нет. Да со мной никто из «Локомотива» не прощался — ни из руководства, ни из тренеров. Моя жизнь на этом не заканчивается, да и их тоже. Это их выбор и их право. Такова спортивная жизнь. И никаких вопросов к «Локомотиву» или обид на клуб у меня нет», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Никто из руководства «Локомотива» со мной не попрощался. Обиды нет». Откровенный Коршков
Эксклюзив
«Никто из руководства «Локомотива» со мной не попрощался. Обиды нет». Откровенный Коршков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023