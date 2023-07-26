Коршков: обид на «Локомотив» нет, но двойной настрой будет присутствовать

Нападающий «Амура» Егор Коршков рассказал, что после обмена из «Локомотива» никто из сотрудников ярославского клуба с ним не попрощался.
«Когда вернулся из Казахстана в Россию, Ярославль стал для меня вторым домом. Поэтому принципиальность и двойной настрой будут присутствовать. Матчи с «Локомотивом» будут интересными (улыбается).
Попрощался ли со мной Игорь Никитин? Нет. Да со мной никто из «Локомотива» не прощался — ни из руководства, ни из тренеров. Моя жизнь на этом не заканчивается, да и их тоже. Это их выбор и их право. Такова спортивная жизнь. И никаких вопросов к «Локомотиву» или обид на клуб у меня нет», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»:
- 26 июля 2023
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:25
-
11:50
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:25
-
05:10
-
04:58
-
04:56
-
04:54
-
04:23
-
04:21
-
02:16
- 25 июля 2023
-
23:35
-
23:15
-
23:05
-
22:42
-
22:26
-
21:50
-
21:25
-
21:08