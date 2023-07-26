Коршков: обид на «Локомотив» нет, но двойной настрой будет присутствовать

Нападающий «Амура» Егор Коршков рассказал, что после обмена из «Локомотива» никто из сотрудников ярославского клуба с ним не попрощался.

«Когда вернулся из Казахстана в Россию, Ярославль стал для меня вторым домом. Поэтому принципиальность и двойной настрой будут присутствовать. Матчи с «Локомотивом» будут интересными (улыбается).

Попрощался ли со мной Игорь Никитин? Нет. Да со мной никто из «Локомотива» не прощался — ни из руководства, ни из тренеров. Моя жизнь на этом не заканчивается, да и их тоже. Это их выбор и их право. Такова спортивная жизнь. И никаких вопросов к «Локомотиву» или обид на клуб у меня нет», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»: